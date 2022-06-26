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HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan bulunan HDP'den 27 dönem Milletvekili olan Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu’nun İçişleri Bakanlığı ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama listesinde bulunan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğunun ortaya çıkmasının ardından başlatılan operasyonun detaylarına ulaşıldı.

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
Ekleme: 26.06.2022 - 18:31 Güncelleme: 26.06.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan teröristlerle Kandil'de görüşmeler yaptığı belirlenen HDP'li Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde 'terör örgütü üyeliği' suçundan gözaltına alındı. Kazdağları eteklerine çadır kurarak yaşamaya başladığı ortaya çıkan Cemre'nin dikkat çekmemek için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü'ne kaydını yaptırdığı, fakat hiç derse girmediği belirlendi. Uyuyan hücre konumuna geçtiği ileri sürülen Cemre'nin Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi.

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!

ÖNCE SOY İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütünce kurulan barikatlar önünde fotoğraflar çekilen Muhammet Cihad Cemre, uzun bir süredir istihbarat ekiplerinin radarındaydı. Uzun bir süre uyuyan hücre konumuna geçen Saatçioğlu, dikkat çekmemek adına 2021 yılında soy ismini mahkeme kararı ile 'Cemre ' olarak değiştirdi.

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!

ÜNİVERSİTEYE KAYDINI YAPTIRDI

Muhammet Cihad Cemre, soy ismini değiştirmesinin hemen ardından üniversite sınavına girerek okul tercihini komün grupların yoğun olarak yaşadığı Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne yaptı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü'ne 06.09.2021 tarihinde kaydını yaptıran, Muhammet Cihad Cemre, tüm kayıt işlemlerini tamamlanmasına rağmen okula bir daha hiç uğramadı.

KAZ DAĞLARI'NA ÇADIR KURDU

Dikkat çekmemek için ayrıldığı eşi üzerinden Bayramiç'te Cami Cedit Mahallesi Bahçeli Sokak No:42'de bir apartman dairesi kiralayan Cemre, aynı zamanda komün grupların yoğun olarak yaşadığı Kazdağları eteklerindeki Serhat Köyü'nden bir arazi satın alarak, ormanlık alana çadır kurdu.

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!

SINIR KAPILARINDAN DIŞARIYA ÇIKTI

Evi pek kullanmayan Muhammed Cihad Cemre'nin daha çok Çırpılar ve Serhat Köyleri'nde yaşayan komün gruplarla iletişimde olduğu tespit edilirken, bazen uzun bir süre kaybolan Cemre'nin yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu belirlendi.

İHBAR MEKTUBU GELDİ

Bayramiç'te bu gelişmeler yaşanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar mailinde Cemre'nin Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geldiği, örgüt yöneticileri ile görüşmeler yaptığı ve teröristlerle çekilmiş fotoğraflarının olduğunun belirtildi. Gelen belge ve bilgileri değerlendiren Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, operasyon için düğmeye bastı. Muhammed Cihad Cemre, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı.

TBMM PLAKALI ARAÇLAR GELİRDİ

Soruşturma kapsamında Cemre'nin kiraladığı apartmanda yaşayanlarında ifadesine başvuruldu. Apartman sakinleri Cemre'nin evi pek kullanmadığını belirtirlerken, hafta sonları TBMM plakalı araçların bazen de siyah minibüslerin gelmesine çok şaşırdıklarını belirttiler.

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu ise; Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!

HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
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