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Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya lideri Putin'in yanında taşıdığı evrak çantası gündemi oldukça meşgul etmişti. Nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşıyan eski Albay Vadim Zamin, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu
Ekleme: 23.06.2022 - 12:01 Güncelleme: 23.06.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanından ayırmadığı evrak çantası basının oldukça fazla ilgisini çekmişti.

Reuters gibi basın kuruluşları, çantanın nükleer silah fırlatma komuta zincirinin çok önemli bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu

Putin'in yanından hiçbir zaman ayırmadığı çantayı taşıyan isim ise Vadim Zimin idi. Albay olarak görevini yürüten Zimin, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu

Moskova'daki evinde yaralı halde bulunan 53 yaşındaki Zimin'in durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bazı basın kaynakları Zimin'e saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. Rusya'da dolaşan bazı haberlerde ise Albay'ın intihar ettiği düşünülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu

Zimin'in çanta taşıma görevini eski Cumburbaşkanı Boris Yeltsin'den aldığı ifade edildi.

Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu

Albay Zimin'in görevinin ne olduğu resmi kapsamda yer almıyor. Bu nedenle de Zimin'in çok fazla bilinen fotoğrafı yok.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun senelerdir görev yapan Zimin, Putin'in en güvendiği adamlardan biri olarak anılıyor. Zimin'in Putin'e hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerinde eşlik ettiği biliniyor.

Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu

Dış basından edinilen bilgilere göre ise rüşvet aldığı gerekçesiyle Zimin'in bir süredir ev hapsinde olduğu iddia edilmişti.

'Chaget' ismi verilen küçük evrak çantasını Putin hiçbir zaman yanından ayırmıyor. Çanta sayesinde Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlandığı iddia ediliyor.
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