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İcraat neyse hediye de o! İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykelini verdiler!

Eşi Dilek İmamoğlu’nun amcası Mehmet Kaya’nın cenazesi için Trabzon'da bulunan Ekrem İmamoğlu, ziyaret ettiği Trabzon Sanat Evi'nde hediye edilen kendi heykeli ve beraberindekilerle poz verdi.

İcraat neyse hediye de o! İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykelini verdiler!
Ekleme: 22.06.2022 - 17:39 Güncelleme: 22.06.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
İcraat neyse hediye de o! İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykelini verdiler!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük tepki çektiği Karadeniz turu sonrasında ikinci kez memleketi Trabzon'a gitti. Dün Trabzon'a gelen İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun amcası Mehmet Kaya'nın Trabzon'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Giresun Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile çok sayıda partili ve İmamoğlu çiftinin yakınları katıldı.

İcraat neyse hediye de o! İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykelini verdiler!

Trabzon Sanat Evi'ni ziyaret etti

Bu arada İBB Başkanı İmamoğlu, cenaze töreni öncesi eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Trabzon Sanat Evi'ni ziyaret etti.

İcraat neyse hediye de o! İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykelini verdiler!

Hatıra fotoğrafı çektirdi

İmamoğlu, Trabzonlu ressam Yıldıray Yıldırım'a ait 2 çalışmayı satın aldı. İBB Başkanı'na burada kendi heykeli hediye edildi. İmamoğlu, heykeli ve beraberindekilerle mekanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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