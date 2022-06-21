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NATO’yu isteyen İsveç’te terör yürüyüşü serbest

Terör elebaşı Öcalan’ın fotoğrafı ve örgüt paçavralarının projeksiyonla binalara yansıtılması rezaletinden sonra şimdi de örgütün Göteborg’da düzenleyeceği yürüyüşün duyurusu billboardlara asıldı. Dün de PKK yandaşları kentte gösteri yaptı

NATO’yu isteyen İsveç’te terör yürüyüşü serbest
Ekleme: 21.06.2022 - 09:24 Güncelleme: 21.06.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
NATO’yu isteyen İsveç’te terör yürüyüşü serbest
Terör örgütü PKK/ YPG/PYD'ye verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine olumsuz yaklaştığı İsveç'te terör örgütü provokatif eylemlerini sürdürüyor. Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve terör örgütüne ait paçavranın projeksiyonla binalara yansıtılması rezaletinin üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen teröristlerin ülkede eylem yapmalarına müsaade ediliyor. İsveç'in Göteborg şehrinin ana meydanı ve kültürel merkezi olan Götaplasten'de terör örgütü tarafından organize edilecek bir yürüyüşün duyurusu billboardlara asıldı. Duyurunun ardından dün PKK yandaşları, Götaplatsen Meydanı'nda, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi. Öcalan'ın posteri ile PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan grubun eylemi 2 saat sürdü.

'TERÖRE KARŞI GEVŞEKLER'
İsveç Dışişleri Bakanlığı terör örgütüne ait görsellerin ülkedeki bazı binalara yansıtılmasını, 'NATO'ya katılımlarını engelleme amaçlı kötü niyetli bir kampanya' olduğunu belirterek, 'Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır' açıklamasını yapmıştı. Teröristlerin ülkede halka açık alanlarda 'Türk diktatörlüğüne taviz yok' sloganıyla NATO müttefiki Türkiye'yi karalayarak duyurusunu yaptığı eylem için İsveç'in tutumu merak ediliyor.

NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere geçen günlerde Finlandiya ve İsveç'ten Ankara'ya gelen heyete Türkiye'nin endişeleriyle beklentileri yazılı bir şekilde iletildi. Ankara, ittifaka üyelik için bu ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, endişelerin karşılanması konusunda somut adımlar atılması gerektiğini aktardı. Buna karşın, özellikle İsveç'te terör örgütü propagandası yapılmaya devam edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın eylemlerine ilişkin 'Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu.

SÜRECİN SEYRİ ATACAKLARI ADIMLARA BAĞLI

İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili görüşme trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda temaslarda bulundu. İbrahim Kalın, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurguladı. Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, ittifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti. Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti. Kalın, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemlerini 'örgütün yıllar içerisinde kazandığı mevcudiyetin somut göstergesi' olarak değerlendirdi. PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini ifade eden Kalın, İsveçli yetkililerden de bu yönde olumlu söylemler duyduklarını, 1 Temmuz itibarıyla yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğinin söylendiğini, ancak bunu tam olarak ne olduğunun ilerleyen süreçte görüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'PKK'nın Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet zinciri içerisinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu' belirterek, bu konunun yakın takipçisi olduklarını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak sahip olduğu meşru güvenlik endişelerini gidermek için yapıcı bir görüşme yapıldığını ve müzakerelerin süreceğini belirtti. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin ele alındığı görüşmelere ilişkin, Stoltenberg'in şu görüşlerine yer verildi: 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için yaptıkları tarihi başvurular hakkında bugün (dün) yapılan yapıcı toplantıyı memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, İttifak'ı daha güçlü ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecektir. Türkiye'nin terörizm konusunda ele almamız gereken meşru güvenlik endişeleri var. Bu nedenle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları konusundaki görüşmelerimize devam edeceğiz ve mümkün olan en kısa sürede bir yol bulmayı dört gözle bekliyorum.' Açıklamada, görüşmelerin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.
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NATO’yu isteyen İsveç’te terör yürüyüşü serbest
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