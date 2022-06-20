Pınar Gültekin'in ailesi verilen hapis kararına isyan etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.Vahşi cinayetin faili ve suç ortaklarının yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Mahkeme Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Avcı'ya verilen müebbet hapis, haksız tahrikle 23 yıla indi.Mahkeme, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi.Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, karara isyan etti.Epözdemir, adaletin verilen kararla bugün öldüğünü söyledi.Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün burada hukuk ölmüştür, adalet ölmüştür. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür." diyerek tepki gösterdi.Epözdemir, "Diri diri yakıyor, gömüyor, bütün delilleri değiştiriyor, kimsenin inanmadığı bir kurgu savunmaya mahkeme itibar edip, haksız tahrik indirimi uyguluyor." dedi.Avukat Rezan Epözdemir: Adalet bugün burada ölmüştürEpözdemir, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:"Biz bütün aşamalarda bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Açıkçası dosyadaki deliller de bunu gösteriyordu. 1,83 boyunda 68 kilo maktule ve cenin pozisyonunda varile konulmuş. Tahtayla sonra benzinle diri diri yakılmış, bir nehre atılmış. Sonrasında telefonu 4 parçaya, sim kartı 2 parçaya ayrılmış. Tasarlanarak, ilmek ilmek işlenerek tasarlanmış bir cinayet. Organize ve senkronize canavarca hisle işlenmiş bir cinayet. Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor."Rezan Epözdemir'in ardından söz alan Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin konuştu.Gültekin, "Benim baştan sona kadar beklediğim buydu, daha fazla ceza verdi benim beklediğim 10 yıldı. Hiç önemli değil, hiç önemli değil… Benim kızım gittikten sonra içeride olsa ne yazar dışarıda olsa ne yazar. Ama ben buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bütün kadınlara, bütün demokratlara sesleniyorum yarın ne olacak, benim hesabımı kimden isteyeceğim. Bir baba olarak 2 senedir boşa geldik gittik, bugün de mahkemeyi terk ettik, ben biliyordum baştan sona kadar bu hakimin, bu mahkemenin böyle yapacağını biliyordum. Karşı taraf parasal maddi olarak güçlü, biz herseye baştan biliyorduk. Maalesef öyle de oldu, ben artık bu ülkede adalet beklemiyorum birşey beklemiyorum." ifadelerini kullandı.Baba Sadık Gültekin'in ardından söz alan Şefika Gültekin ise, "Hak hukuk adalet bu değil, Adalet bakanlığına sesleniyorum Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bak bugün herkes gördü ne kadar ceza almış görsünler böyle olmaz yani biz kesinlikle kabul etmiyoruz bu cezayı" şeklinde konuştu.