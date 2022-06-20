  • USD: 17,31 - 17,34
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 35 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 16’sı çocuk, 8’i kadın 30 sivil, mezarları başında anıldı.

Ekleme: 20.06.2022 - 17:01 Güncelleme: 20.06.2022 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldıÖmerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristler, sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 30 sivili şehit etti. Hayatını kaybedenler, olayın yıl dönümünde Pınarcık Şehitliği'ndeki mezarları başında dualarla anıldı.

Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

"TERÖRÜN HİÇBİR KUTSALININ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"
Kaymakam Çakmak, terörün çirkin ve kanlı yönünü şehitleri anarken bir kez daha gördüklerini dile getirerek, "Tabi burada özellikle şehit verdiğimiz vatandaşlarımız arasındaki çocuklarımızın olması da bize terörün hiçbir kutsalının, etiğinin, değerinin olmadığını gösteriyor.

Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

İnşallah terörün kökünün kazındığı, bu al bayrak altında mutlu, huzurlu günlerde ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kaldığı günlere birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde erişeceğiz. Bu acılar İnşallah bir daha yaşanmaz temennisi ile beraber rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum" dedi.

Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

"İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK EN VAHŞİ KATLİAMI"
Belediye Başkanı Altındağ da sözün bittiği noktada olduklarını ifade ederek, "İnsanlık tarihinin görülebilecek en büyük, en vahşi katliamının yaşandığı bölgedeyiz. Yani beşikteki çocuktan, yaşlısına burada katledildiği, soykırıma uğradığı bir coğrafyadayız. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha bizlere, bu insanlara böyle acılar yaşattırmasın." diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti
Yunanistan'ın 'eşit mesafe' rahatsızlığı sürüyor: NATO'ya tehdit dolu mektupta Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler
Pınar Gültekin'in ailesi verilen hapis kararına isyan etti
Papa'nın istifa edeceğine dair spekülasyonlar artıyor
DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasında kritik gün perşembe
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 'SİHA' tepkisine yanıt: SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Terör konusunda Türkiye'nin kaygıları yersiz
Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!
Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!
ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı
Her büyük projeye karşı çık! Sonra öv... Aslı Aydıntaşbaş'tan 'İstanbul Havalimanı' itirafı
İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere ders niteliğinde öğütler: Dünya Türkleri bekliyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!
Başkan Erdoğan'da dünyaya çok net 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz...
İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?
Demirtaş'ın mesajı FETÖ telefonunda! 'El ele durmalıyız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi!
Tarihe geçen atama! Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu!
Ek zam için yeni gelişme. Asgari ücret 5 bini geçecek

Ek zam için yeni gelişme. Asgari ücret 5 bini geçecek

Google Earth'ten flamingo gözlemi...

Google Earth'ten flamingo gözlemi...

Denizcilik sektöründe yakıt masraflarını önemli ölçüde azaltabilecek proje

Denizcilik sektöründe yakıt masraflarını önemli ölçüde azaltabilecek proje

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!