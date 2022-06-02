  • USD: 16,41 - 16,44
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yumurta sektörüne soruşturma! Rekabet Kurumu iki ayrı soruşturma başlattı!

Yumurta Üreticileri Birliği ve üye olan bazı birliklerin rekabeti kısıtlayıcı tutumları nedeniyle soruşturma başlattı. Kurul'dan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Firmaların ve birliklerin isimleri paylaşıldı.

Ekleme: 2.06.2022 - 10:56 Güncelleme: 2.06.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Yumurta sektörüne soruşturma! Rekabet Kurumu iki ayrı soruşturma başlattı!Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesi ile bazı yumurta üreticilerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rekabet Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.

Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Murat Gayretli Şahıs Şirketi

Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

unvanlı teşebbüsler ile

Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği

Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği

Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,

Çorum Yumurta Üreticileri Birliği,

Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği

Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği

Konya Yumurta Üreticileri Birliği

Manisa Yumurta Üreticileri Birliği

Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

adlı teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M (1) sayı ile karar verdi.

Yumurta sektörüne soruşturma! Rekabet Kurumu iki ayrı soruşturma başlattı!

Rekabet Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.

Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M sayı ile karar verdi.
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: ÜsküdarÇekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti
CHP'den Adana’da heykel açılışı
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Hukuk devletine inanan kişi ‘Ben şunu serbest bırakacağım’ der mi?
CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'
İhracatta Mayıs ayı rekoru
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı
Ertuğrul Özkök Türkiye düşmanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına övgü dizdi
15 Temmuz'a giden yolu kumpasla açtılar! Hesap verecekler!
Rusya-Ukrayna Savaşı gıda krizine yol açtı! İstanbul'da çözüm mekanizması
Münbiç ve Tel Rıfat, 6 yıldır YPG/PKK işgalinde!
Türkiye’nin taleplerini haklı buldular
3600 ek göstergede 3 alternatif hazır! Gözler Başkan Erdoğan'da!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
BM de tescilledi! Artık 'Turkey' değil 'Türkiye'!
4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

Marmara Bölgesi yanacak! Valilik saat verdi!

Marmara Bölgesi yanacak! Valilik saat verdi!