İşte İBB'nin ağaç katliamın belgesi! Çevreciler yine suspus

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Beşiktaş Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde katlettiği anıt çınar ağaçlarının ardından soluğu tarihi Emirgan Korusu'nda aldı. Koruda bulunan ağaçları testere ile kesti. Suç tutanağında şu ifadelere yer verildiği görüldü. 15 Haziran 2022 tarihi saat 17.00'da İstanbul Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibince ağaç kesimi ile ilgili gelen ihbar üzerine Emirgan Korusuna gidildi.Alanda yapılan inceleme sonucunda ilgili alanın orman sınırları dışında İstanbul Orman işletme Şefliği 0 numaralı bölme İçerisinde kaldığı 54 ağacın yakın zaman içerisinde kesildiği, ağaç köklerinin etrafında idaremiz tarafından uygulanan dikili damgaya rastlanmadığı tespit edildi. Çevre sakinleri ile konuşularak yapılan araştırma sonucunda İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından ağaçların kuru olması nedeniyle kesildiği ekibimizce tespit edilmiştir. İlgili hakkında 6881 sayılı Orman Kanununun 116. maddesinin son fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.İBB yönetimi tarafından katledilen ağaç türleri ise suç tutanağına şu şekilde işledi:*11 Adet Sedir Ağacı*1 Adet Gürgen Ağacı*25 Adet Dişbudak Ağacı*3 Adet Kızılçam Ağacı*2 Adet Meşe Ağacı*2 Adet Akasya Ağacı*5 Adet Fıstıkçamı*1 Adet Erguvan Ağacı*1 Adet Diğer Yapraklı ağaç*1 Adet Kavak Ağacı*1 Adet Ihlamur Ağacı*1 Adet Kara Çam AğacıYönetim tarafından kesildiği tespit edilen ağaç türlerinin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılmaması nedeniyle İBB yönetimine 9 bin 526,10 TL idari para cezası kesildi. İBB yönetiminin 15 gün içinde peşin ödemesi halinde ödeyeceği ceza miktarı ise 7 bin 144,58 TL olarak belirlendi.UZMANLARDAN TEPKİLERİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Emirgan Korusu'ndaki 54 adet yetişmiş dişbudak ağacını kesmesine uzman isimler tepki gösterdi. İşte o tepkiler:Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı, 'Emirgan Korusu'yla ilgili 2013 yılında o zamanın Büyükşehir Belediyesi, korunun bugünü ve yarını nasıl olacak diye bir plan yapıyor. Onu amenajman planı deniliyor. Hangi ağacın nerede olduğu, yaşının ne olduğu, çapının ne olduğu, o bölgedeki anaç ağaçlarının koordinatları, her şey ön planda var. Bu planı o dönem İBB yönetimi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine yaptırdı. Bu ilminin okunduğu, akademisyenlerin olduğu yere yaptırdı. Bu ne demek? Ben bu işi ciddiye alıyorum. Bu burada orman ağaçları var...Vatandaşlarımızın ve İstanbul'da yaşayanlar için çok önemli, çok farklı güzel bir mekan. Ben de burayı önemsiyorum. Büyükşehir Belediyesi de akademisyenlerin hazırladığı planı Tabiat Varlıkları Koruma Kurumu'nu onaylattı. Gelinen noktada ise 54 ağaç önceki gün ve dün kesilmiş durumda. Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin aldın mı? Mühendisler gelip inceleme yaptı mı? Neye göre kestin bunları? 'Ya kurudu.' E kurudu da ben ancak canlı görüp incelemem gerekir ki kuruyup kurumadığına karar verebileyim. Ağacı ayaktayken canlı görmem lazım ki sağlıklı teşhis yapabileyim.Kesildikten sonra teşhis yapan kişi ancak kökü inceleyip karar verebilir. Yüzde yüz doğru karar vermek için ağacın dikili olarak kesilmeden gösterilmesi lazım. Peki niye göstermeden kesiyorsun onları? Bu ağaçlar zaten kök itibariyle de çok sağlıklı duruyor yani hani şimdi ben köküne bakıyorum. Kökünde bir çürük bir dezenformasyon göremiyorum.Cezaların caydırıcı olması gerektiğini ve kurumlara ayrı şahıslara ayrı ceza hükümlerinin alması gerektiğinin altını çizen Balcı, 'Kesilmiş ağacın kök kısmına elimizi sürdüğümüzde hafif nem hissediyorsak o ağacın iletkenliğinin beslendiğinin canlı olduğunun bir kanıtıdır. Ben kök yüzeyine baktığımda bir kurma olmadığını, canlılığın devam ettiğini görüyorum. Peki burada bu ağaçları kesmek için neden izin almıyorsun? İBB devletin kurumu. Burası hukuk devleti. Hukukun içinde izin alman gereken yerlerden izin almadan bu işi niye yapıyorsun?Büyükşehir Belediyesi çınarları kestiğinde de komik bir cezayla kurtuldu durum kamuoyunun vicdanına bırakıldı. Burada da 9 bin küsür lira ceza kesilmiş. Bu para cezaları hukuk yapıcılar tarafından kurumların izinsiz ağaç keseceğine ihtimal vermediği sadece vatandaşlara yönelik belirlediği cezalar. Maalesef bu cezaların vatandaş için bir yaptırımı olabilir ancak İBB gibi kurumlar bu cezayı umursamıyor, dikkate almıyor. Bu kısmın düzeltilerek kurumlar için ayrı cezai müeyyide vatandaşlar için ise ayrı olarak belirlenmesi lazım.Burada İBB'ye ağaç başına 9 bin lira ceza kesilirse o zaman belki bir işe yarayabilir. Konu siyaset olduğunda gerçekten hasta olan ağaçlar ekosistemi korumak amacıyla yerinden taşındığında ayaklanan, normalde uyuyan dernekler, vakıflar, onlar bunlar neredeler? Normalde hemen senkronize oluyorlar. Tek ses, koro halinde kamuoyu oluşturuyorlar. Çıksınlar onlar da ortaya' diye konuştu.'BAKIM YAPIP YAŞATMAK YERİNE KOLAYA KAÇIP KESEN BİR YÖNETİM VAR BUGÜN'İBB Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir ağaç kesme operasyonu ile karşı karşıyayız. Emirgan'da 54 tane ağaç yine izinsiz habersiz kesildi maalesef. Zaten son 3 yıla baktığımız zaman İstanbul'da ağaç bakımları, yeşil alanların bakımı, Anıt ağaçların bakımı ve onarılması hizmetlerinde ciddi bir geriye gidiş var. AK Parti'nin son 3 yılıyla Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin son 3 yılını karşılaştırdığınız zaman; Bakımı yapılan ağaç sayısı AK Parti döneminde 1 milyon 453 bin, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 503 Bin... Yani üçte bire düşmüş durumda.Dolayısıyla ağaçlara bakmak, bakım yapmak, ağaçları yaşatmak yerine kolaya kaçıp ağaçlara kesmeyi tercih eden bir İBB yönetimi var bugün. İstanbullular bu konuda çok üzgün. İBB Başkanı ve yetkililere soruyorum. Bu 54 Ağacı neden kestiniz? Her hangi bir bilimsel raporunuz var mı? İlgili kurumlardan izin aldınız mı? İstanbul'a yeşil yakışır, İstanbul'a ağaç yakışır. İstanbul'da ağaç kesmek değil ağaç dikmek gerekir' dedi.'DAİRE BAŞKANI VE EKİBİ GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ'İstanbul Çevre Konseyi Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, 'Güpe gündüz patır patır insanların gözü önünde ağaç kesimi yapıyorlar. Yaz ayı içinde ağaç kesimi yapılmaz ve bu ağaçlar hastalıklı değil. Apaçık gözüküyor. Bu ağaçları bunların hangi gerekçeyle kestiğini de anlamak mümkün değil. Hasta değiller. Bunların şirazesi kaymış. Emirgan Korusu'nda izinsiz bir biçimde ve Mart ayında kesilmesi gereken ya da budanması gereken ağaçlar yazın ortasında canlıyken katlediliyor. Kesmiyorlar, budamıyorlar. Ağaçları canlıyken öldürüyorlar. Bunlar kuru ağaç da değil. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çağatay Seçkin görevden alınmalıdır. Her geçen gün İstanbul'da yeni bir park ve bahçeler dairesinin altında suç işleniyor. Ve İstanbul'un gözü önünde yapılıyor bu. 16 milyon İstanbul'a adeta ihanet edilircesine İstanbul'un gözünün içine bakıla bakıla yanlış işler yapıyorlar. Orman fakültesinde bulunan bazı hocalar tarafından bana ifade edilen bir konu var.Çağatay Seçkin altındaki ekiple İstanbul'da 10 binden fazla ağacın kesilmesinin planlıyor. Bu bir iddia. Eğer Dolmabahçe ve Çırağan'daki çınar ağaçların katliamına müdahil olmasaydık 10 bin ağaç şu anda zaten kesilmişti. Muhtemelen yerine yeni ağaçlar dikilecek ancak yerli ağaçlar değil ithal ağaçlar tercih ediliyor. İthal ağaçların da tanesi 30 bin TL. Burada 300 milyondan fazla bir para söz konusu. Bu paralar kimlerin ceplerine girecek? Bu paranın yüzde 20'si de salt kar yani 60 milyon TL direk olarak birilerinin kasasına girecek. Yani doğanın yeşili yerine doların yeşili hakim bir düşünce Bunlar çevre düşmanı bunlar doğacı, çevreci değil. Doların yeşilini düşünüyorlar' diye konuştu.