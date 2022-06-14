İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 6 gözaltı!
DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
11 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Operasyonda sözde halk meclisi icerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.