  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen Siyah Kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde görüldü. Önce denizde yüzüp, ardından sahilde gezinen Siyah Kuğu'yu görenler şaşkına dönerken bir süre sahilde gezinen Kuğu, uçarak gözden kayboldu.

Ekleme: 13.06.2022 - 20:44 Güncelleme: 13.06.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!
Koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu.


Genellikle beyaz olduğu bilinen kuğunun koyu renkli cinsini ilk kez görenler, bu anı çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdiler.

Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunana kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!
CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!