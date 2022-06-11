İyi Partili Oral'dan Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti!

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine dün Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu.Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, 'Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi.' dedi.