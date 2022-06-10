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Mükremin Gezgin'den şok itiraf: Her şey şakaydı...

TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve dün ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e tepki yağdı. Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gezdin skandalla ilgili itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 10.06.2022 - 22:35 Güncelleme: 10.06.2022 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
Akıllara durgunluk veren olay takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırmasıyla başladı.

Dokuz ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

'BABASI YOK' DEDİ

TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunan ve toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyonu aşan Gezgin, videolarındaki kurgu ve mizansenle, milyonlarca kişinin hamileliğine inanmasını sağladı.

Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı.

Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı.

Hamileliğine herkesi inandıran Gezgin sosyal medya platformu üzerinden binlerce lira kazandı.

MİZANSEN DOĞUM!

Dün takipçilerine sancılarının arttığını duyuran Gezgin, hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir mizansen hazırladı.

Yaşananların ardından Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı.

Tiktok ise sosyal medya fenomeninin hesabını askıya aldı.

Skandalda itiraf geldi. Gezgin şu ifadeleri kullandı: 'Her şey bir senaryoydu, mizah için yaptım. Şakaydı, dışarı çıkamıyorum...'
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Mükremin Gezgin'den şok itiraf: Her şey şakaydı...

Mükremin Gezgin'den şok itiraf: Her şey şakaydı...