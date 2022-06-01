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Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Ege Adalarına ilişkin "meşru endişeler" taşıdığını çok sayıda Türk yetkilinin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunduğunu savundu. Macron, "Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor" dedi

Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
Ekleme: 1.06.2022 - 09:33 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra birçok meseleye değindi.

Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.

ADALAR MESELESİ

Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Ege Adalarına ilişkin "meşru endişeler" taşıdığını, çok sayıda Türk yetkilinin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunduğunu da savundu.

AB'nin, özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Macron, "Bugün kimse, (AB) üyesi bir devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS DE ZİRVEDE TÜRKİYE'NİN KINANMASINI TALEP ETTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin devam etmesi halinde AB'den Türkiye'nin kınanmasını talep etti.

AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin bu mantık dışı ve sonuçsuz stratejide ısrar etmesi durumunda bu konunun, haziran ayındaki AB Zirvesinde konuşulmasını talep ettim. Sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin bu yeni, gereksiz ve faydasız provokasyonunun kınanmasına ilişkin net ve kesin bir beyan konulmasını istedim." diye konuştu.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa'da denizcilikte önde gelen ülkelerden biri olduğunu, dolayısıyla Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasında Yunan gemilerinin önemli rol oynayabileceğini de savundu.
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