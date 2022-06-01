  • USD: 16,41 - 16,44
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti’li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı’na sert tepki!

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleriyle ilgili, “Belediye Başkanının bu ahlaksız tavrını ve patisinin iki yüzlü tutumunu şiddetle kınıyorum” dedi.

AK Parti’li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı’na sert tepki!
Ekleme: 1.06.2022 - 22:25 Güncelleme: 1.06.2022 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
AK Parti’li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı’na sert tepki!
TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, kadın meclis üyesine yönelik infiale neden olan ifadelerine tepki gösterdi. CHP'li yöneticilerin de Özcan'ın açıklamalarına sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Milletvekili Yılmaz, 'Her daim kadınların karar alma mercilerinde yer alması gerektiğinden bahseden CHP, CHP'li Bolu Belediye Başkanını, meclis toplantısı esnasında söz almak için el kaldıran belediye meclis üyemize yönelik, 'Bana el sallama hanımefendi. Ben evli barklı bir adamım, ayıp oluyor' şeklindeki utanmaz ve hadsiz cevabına sessiz kalmıştır. Özellikle kadın vekillerinden de tek bir kınama dahi gelmemiştir' dedi.

CHP'nin iki yüzlü bir tavır sergilediğini kaydeden Yılmaz, 'Bu yaman çelişki, işlerine geldiği gibi bazen ağaç, bazen sanatçı, bazen çocuk, bazen de kadında yaşanmaktadır. Belediye Başkanının bu ahlaksız tavrını ve patisinin iki yüzlü tutumunu şiddetle kınıyorum' diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TANE TANE SORDUĞU SORULARA EN KISA SÜREDE CEVAP BEKLİYORUZ'

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yönelttiği sorularla ilgili olarak da, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın, grup toplantımızda Kılıçdaroğlu'nun anlayacağı şekilde tane tane ve madde madde sorduğu sorulara en kısa zamanda cevap beklediğimiz ifade ediyorum' dedi.

Fransızlardan CHP'li vekile nişan!
AK Parti’li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı’na sert tepki!
AK Parti kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek!
Ülkemizin adı yabancı dillerde 'Türkiye' olarak değiştirildi!
Dışişleri'nden Almanya'ya tepki! Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düştüler!
İstanbul Valiliği açıkladı! 6 bin 686 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
ABD Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıktı!
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında konuşuyor!
NATO, Türkiye'ye destek mesajı verdi!
Bakan Varank'tan muhalefete 'üretim' eleştirisi!
Borsa İstanbul tarihinin en yüksek kapanışını yaptı!
Bakan Akar'dan F-16 mesajı!
NATO ile ilgili konuşan İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Doğrudan yanıt vereceğiz
Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi
İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü
Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Demirtaş için 'inşallah' demedim' sözlerine HDP'den çok sert tepki!
Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor!

Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor!

Yerli otomobilde detaylar belli oldu! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı!

Yerli otomobilde detaylar belli oldu! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Uygun fiyattan buğday satışı devam edecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Uygun fiyattan buğday satışı devam edecek!

Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak!

Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak!

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!