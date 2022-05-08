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İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.

Ekleme: 8.05.2022 - 23:38 Güncelleme: 8.05.2022 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ:

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada;

İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz.
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
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