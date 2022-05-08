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Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü: Suyun rengi değişti

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.

Ekleme: 8.05.2022 - 22:54 Güncelleme: 8.05.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü: Suyun rengi değiştiGöl suyunun rengini kahverengi ve yeşile döndüren alg patlaması ve buna bağlı yosun oluşumu, halk plajı mevkisinde endişeye neden oldu.

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlaması Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde açığa çıkıyor.

Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü: Suyun rengi değişti

Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlamasında göl suyundaki fosforun artışı da etkili oluyor.
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