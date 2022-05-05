Süleyman Soylu, hız limitinin artırılacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırına ilişkin önemli bir gelişmeyi aktardı.Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu bildirdiklerini dile getiren Soylu, buna göre 120 kilometre olan hızın 140'a, idari yaptırımın da 154 kilometreye çıkarılacağını duyurdu.Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız Karayolları'nın standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda. 132 kilometre şu anda.