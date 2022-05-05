CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı.Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.Emniyet güçlerinin araya girdiği olaylarda, HDP'liler ile polisler arasında tartışma çıktı.HDP'lilerden 'katil polis' sloganları: 'Çay kazanını üzerlerine atın' diyerek tehdit ettilerYaşananların ardından CHP'den ittifak ortaklarına destekler gecikmedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirmesi sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da ittifak ortaklarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Kaya, 'Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır. Hele hele parlamentoda üçüncü büyük siyasi partinin genel merkezine, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çalışanları rahatlıkla giremiyorsa Türkiye'de demokrasinin ayıbıdır' diye konuştu.