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CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Genel Merkezi önünde yaşananlar sonrası ittifak ortaklarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Yaşananları 'demokrasi ayıbı' olarak nitelendiren CHP'li Kaya, "Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır." dedi.

CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar
Ekleme: 5.05.2022 - 20:24 Güncelleme: 5.05.2022 - 20:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı.

Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

HDP Genel Merkezi önünde gerginlik
Emniyet güçlerinin araya girdiği olaylarda, HDP'liler ile polisler arasında tartışma çıktı.

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HDP'YE İLK ARKA ÇIKAN CHP OLDU: YILDIRIM KAYA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Yaşananların ardından CHP'den ittifak ortaklarına destekler gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirmesi sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da ittifak ortaklarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez
Kaya, 'Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır. Hele hele parlamentoda üçüncü büyük siyasi partinin genel merkezine, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çalışanları rahatlıkla giremiyorsa Türkiye'de demokrasinin ayıbıdır' diye konuştu.
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CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar
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