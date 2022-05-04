  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Belarus silahlı kuvvetleri bugün ani tatbikata başlayarak, savaşa hazır olma görevlerini icra etmeye başladı.

Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
Ekleme: 4.05.2022 - 12:50 Güncelleme: 4.05.2022 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.

Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, "Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin çağrı
İşte Rusya'nın Ukrayna ordusuna verdiği zarar.
Biden'dan yargıya 'kürtaj' baskısı! Yüksek mahkemeye gözdağı verdi
Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!
Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi

SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?

SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü