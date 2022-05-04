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Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti

Ukrayna'ya gönderilecek Javelin tanksavarları üreten tesisi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalıların çocuklarına Javelin ve Javelina ismini verdiklerini söyledi.

Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Ekleme: 4.05.2022 - 12:27 Güncelleme: 4.05.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Rusya'nın Ukraynaya yönelik başlattığı savaşta 2 aydan fazla bir süre geride kaldı.

Bu süreçte Ukrayna, ordusu ve halkıyla tarihi bir direniş gösterdi.

Bu direnişte, Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ve daha önceden Ukrayna ordusu tarafından satın alınarak envantere eklenen Bayraktar TB2 önemli bir rol oynadı.

Ukrayna'da Baraktar efsanesi

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında, Kuzey Afrika ve Karabağ'da başarı tarihi yazan Türk SİHA'ları, son olarak başarısını Ukrayana savaşında kanıtladı.

Öyle ki; Bayraktar'ın başarısı, Ukrayna'da savaşın daha ilk haflalarında bir efsaneye dönüştü.

Bayraktar adıyla yapılan beste, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarında bile kullanılırıken, Türk SİHA'larının oyuncakları üretilmeye başlandı.

Son olarak ise Türk SİHA'sı efsanesi, Ukrayna kamuoyunda sosyal medya platformlarında 'Artık çocuklara Bayraktar adı veriliyor' iddialarını gündeme getirdi.

Biden Bayraktar'da rol çaldı

Bütün bu başarının ardından ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen Javelin tanksavarlarını üreten fabrikayı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Bayraktar'ın bu başarısını perdelemeye çalıştı.

Bayraktar kadar olmasa da Ukrayna direnişinde önemli bir rol oynayan tanksavarların Rusya-Ukrayna savaşındaki önemine vurgu yapan Biden, ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya binlerce tanksavar füzesi gönderdiğini ve göndermeye devam edeceğini belirtti.

"Çocuklara Javelin ve Javelina ismi veriliyor"

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımlarının sahada büyük fark yarattığını vurguladı.

Biden, "Artık Ukrayna'da yeni doğan çocuklara Javelin ve Javelina ismi veriliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "çok sayıda savaş suçu işlediğini" dile getiren Biden, şu anda dünyada otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında, "Diktatörlere karşı şimdi karşı durmazsanız, tarih boyunca onlar başa gelmeye ve ellerini güçlendirmeye devam edecek." mesajını verdi.

Biden, Lockheed Martin çalışanlarına teşekkür ederek, "Ukrayna'ya savaşı kazanması için bir şans veriyorsunuz." dedi.

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