CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı

Yaklaşık 3 yıl önce yapılan yerel seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'u adeta 1980'lerdekigünlerine döndürdü.HALİÇ YENİDEN KİRLENDİGöreve geldiği ilk aylarda Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal eden İmamoğlu, "temel atmama töreni" ile şov yaptı. Haliç'in yeniden atık sularınboşaldığı adres haline gelmesiyle birlikte bölgeden pis kokular yükselmeye başladı ve Haliç'teki kirlilik gözle görülür seviyeye ulaştı.DİKEY BAHÇELER KATLEDİLDİReklam ve PR'a yüz milyonlarca lira bütçe ayıran İBB, ardından maliyet bahanesiyle yol kenarlarında bulunan dikey bahçeleri sökmeye başladı. Vatandaşlardan konu ile ilgili binlerceşikayet gelmesine rağmen kararından vazgeçmeyen CHP'li İBB, bütün çiçekleri yol kenarlarından sökerek arabaların oluşturduğu çevre kirliliğine davetiye çıkarırken, güzelgörüntü yerine İstanbul'u adeta betona boğdu.TARİHİ ÇINARLARIN KATLİAMINA KILIF BULMAK İÇİN YÜZ BİNLERCE LİRA HARCADISon olarak Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarlar "hastalık" bahanesi ile kesildi. Uzmanların "kurtarılabilir" raporuna rağmen 112 çınarı kökünden keserek tarihi birçevre felaketine imza atan İBB yönetiminin bu skandala kılıf bulmak için de 690 bin liraya konferans düzenlediği ortaya çıktı. Çevre katliamlarını adeta normalleştirmek için çaba harcayan İBB'nin "İstanbul Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Konulu Ortak Akıl Konferansı Organizasyonu" adı verilen toplantı için 690 bin TL bedelle ihale yaptığı öğrenildi.