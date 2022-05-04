  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Derya Yanık: Çocuklarımız istedi biz yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi'ni uygulamaya koyduklarını duyurdu.

Ekleme: 4.05.2022 - 12:45 Güncelleme: 4.05.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Derya Yanık: Çocuklarımız istedi biz yaptık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ni uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Bakan Yanık, Türkiye’de 2000’den bu yana her yıl 20 Kasım’da tüm illerden İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin Ankara’da Ulusal Çocuk Forumunda buluştuğunu hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumunun son toplantısının “Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temasıyla Kasım 2021’de düzenlendiğini belirten Bakan Yanık, forumda çocukların öneri ve taleplerinden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandığına işaret etti.


Bildirgede “İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından Dijital Okuryazarlık Ehliyeti konulu bir proje başlatılması, bu kapsamda dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında eğitim çalışmalarının yapılması” önerisinin yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, bildirgenin ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldığını ifade etti.
“Çocuklarımızın farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz”

Çocukların yayımladığı bildirge ve Cumhurbaşkanlığı VI. 180 Günlük İcraat Programı doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“İl Çocuk Hakları Komitelerimiz ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından dijital okuryazarlık, güvenli internet konularında eğitim çalışmaları planladık. Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık.

Çocuklarımızın bilinçli bir ‘dijital okuryazar’ olmasının yanı sıra çevrelerinde de farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle çocuklarımızın güvenli internet kullanımı, sosyal medyayı doğru kullanma, siber zorbalık, dijital dünyadaki sorumluluklar ve dijital mahremiyet konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz.”


Dijital okuryazarlık “Akran öğretimi” yöntemiyle yaygınlaştırılacak

Projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yanık, Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çoğunluğu lise öğrencisi çocuklara “eğitici eğitimi” verildiğini anlattı.

Eğitimin çevrim içi gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yanık, eğitim konularının “dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, dijital oyunlar, sosyal medyanın doğru kullanımı, siber zorbalık ve dijital dünyada sorumluluklar” başlıklarından oluştuğunu belirtti.

Projenin ilk aşamasının mart ayında tamamlandığını ifade eden Bakan Yanık ikinci aşamada, eğitim alan 350 çocuğun öğrendiklerini akranlarına aktaracağını ve böylece eğitimin yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’nin ikinci aşamasının haziran sonunda tamamlanacağını dile getiren Bakan Yanık, ikinci aşama tamamlandığında 1000 çocuğun eğitim almış olacağını ve eğitimlerin yaygınlaştırılmaya devam edeceğini belirtti.
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin çağrı
İşte Rusya'nın Ukrayna ordusuna verdiği zarar.
Biden'dan yargıya 'kürtaj' baskısı! Yüksek mahkemeye gözdağı verdi
Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!
Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi

SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?

SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü