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ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek

Ukrayna Savaşı’nda çatışmalar sürerken Amerikan istihbaratı, Rusya’nın, ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile ele geçirdiği Herson kentini ilhak edeceğini ileri sürdü

ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Ekleme: 4.05.2022 - 09:47 Güncelleme: 4.05.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 69'uncu gün geride kaldı. Birçok bölgede çatışmalar sürerken ABD istihbaratı, Rusya'nın stratejisiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Büyükelçisi Michael Carpenter, "güvenilir istihbarat" raporlarına atıfta bulunarak Rusya'nın üç bölgeyi ilhak etmeye hazırlandığını söyledi.

Rusya'nın, kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile ele geçirdiği güneydeki Herson kentini ilhak edeceği belirtildi.

Ayrıca Moskova'nin, mayıs ayı ortalarında bu bölgelerde 'sahte referandumlar' düzenleyerek, kendine bağlı "kukla yöneticileri" işbaşına getirmek istediği kaydedildi.

Carpenter, düzenlenecek tartışmalı referandumlarla bu üç bölgede denetimi sağlayacağını ve böylece çok geniş bir alanda Ukrayna'yı kontrol etmek için çalışacağını aktardı.

KUKLA YÖNETİM

Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunan The Washington Post gazetesi, Moskova'nın ilk işgal ettiği büyük kentlerden Herson'da "kukla yönetim" kurmadan önce Rus para birimi kullanılmasına başladığını duyurdu.

Rusya'nın ülkenin doğusunda referandum hazırlığında olduğu iddiası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da gündeme getirilmişti.

ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried ise Rus lider Vladimir Putin'in Avrupa'nın kanlı savaşın bitmesi için bu üç bölgenin Moskova tarafından ilhakına izin vereceği düşüncesinde olduğunu ancak Buça gibi bölgelerde yaşanan katliamlardan sonra bu ilhak girişimlerinin artık Batı ülkelerinin kabul etmesinin imkânsız olduğunu savundu.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Putin, işgalden önce Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı.
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