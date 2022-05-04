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3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların 1.000'li rakamların altına düşmesi için ise az bir sayı kaldı. Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ayın sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabulü sonrası yaptığı açıklamada, "Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir." demişti..

Ekleme: 4.05.2022 - 00:09 Güncelleme: 4.05.2022 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs 2022 Salı gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU


3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.




Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.


3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.


18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

'MESKEYE 1000'İN ALTINA DÜŞENE KADAR BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDİLECEK'

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ayın sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabul etti.

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla Avrupa ülkelerinin hemen tamamının kısıtlamaları kaldırdığını ifade eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Sağlık Bakanlığımız salgın yönetimi eylem planı çerçevesinde çalışmalarını yine sürdürecektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir.'

KOVİD-19 GÜNLÜK VAKA SAYILARININ HAZİRANDA 1000'İN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz ay sonu açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, 'Haziran itibarıyla sayıların 1000'in altına düşeceğini düşünüyorum. Yani haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız.' demişti..

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