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Salmonella virüsü Kinder'e nasıl bulaştı? Ünlü şirketten açıklama

Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu.

Ekleme: 28.05.2022 - 09:10 Güncelleme: 28.05.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Salmonella virüsü Kinder'e nasıl bulaştı? Ünlü şirketten açıklama
Avrupa'daki pek çok ülkeye yayılarak 100'den fazla çocuğa bulaşan salmonella virüsünün kaynağı belli oldu.

Salmonella virüsü Kindere nasıl bulaştı Ünlü şirketten açıklama
Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye Salmonella bakterisi bulaştığı belirlendi.

Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.

KİNDER'DEN AÇIKLAMA

Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:

'Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı.'

'Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık'

Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.

Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.

'15 Aralık'ta tüm üretim hatlarını durdurduk, üretilenleri attık. İlerleyen günlerde yapılan tüm testlerimiz negatif çıktı, bu nedenle de fabrikayı yeniden açtık.'

'SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMASI'

Çok fazla ürün toplattıklarına dikkati çeken Neykov, bunun, son yirmi yılın en büyük 'ürün geri çağırması' olduğunu dile getirdi.

Sadece Fransa'da 3 bin tondan fazla Kinder ürünü piyasadan çekildi.

'TÜKETİCİLERİN YÜZDE 60'I ARTIK BU MARKAYA GÜVEN DUYMUYOR'

En fazla çikolata satışının yapıldığı Paskalya döneminde, firmanın cirosunun yüzde 40'ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacak.

Tüketicilerin yüzde 60'ının artık bu markaya güven duymuyor.

Sağlık skandalında, 81'i sadece Fransa'da olmak üzere 100'den fazla çocuğa salmonella virüsü bulaşmıştı.
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