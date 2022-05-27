Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!

Türk demokrasisine vurulan ilk darbe olan 27 Mayıs, siyaset kadar milletin vicdanında da yaralar açtı. İdam edilen ne Adnan Menderes ne de diğer demokrasi şehitleri milletin kalbinden silinmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programına katılacak. Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kılması bekleniyor.

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden 62 yıl geçti. 1950'de iktidar olar Demokrat Parti (DP), 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirdi.DP'nin 1954 ve 1957 seçimlerinden de zaferle çıkmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'ninülkeyi gitgide baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçesini öne sürerek 27 Mayıs'ta darbe yaptı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Darbeciler, milli mücadelenin Kuvayı Milliyeci kahramanı Galip Hoca'ya, yani Celal Bayar'a, akla hayale gelmedik muamelelerde bulundu.DEMOKRASİ ŞEHİTLERİYassıada'daki yargılamalar, 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de bitti. 592 sanıktan 288'i için idam istendi. 15 kişi için idam kararı alındı. Bayar, Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oybirliğiyle alındı. Bayar hakkındaki karar, yaş haddi nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Zorlu ve Polatkan 16 Eylül 1961'de, Menderes ise 17 Eylül 1961'de idam edildi.11 Nisan 1990'da Menderes ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşları, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıtmezara taşındı.ERDOĞAN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programına katılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kılması bekleniyor.