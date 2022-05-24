4 şehit 4 acı dolu ev! Şehitlerin baba ocaklarında yas var!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde barınan hain PKK'lılar, kahraman Türk askerlerimizi hedef aldı.Meluni Dağı etrafında teröristlerle girilen çatışma sonucu 4 askerimiz şehit düştü, 3 askerimiz ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.Şehitlerin acı haberleri ise babaevlerine ulaşmaya başladı.Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehadeti, Malatya Yaka Mahallesi'ndeki ailesine duyuruldu. Baba Cevat ile anne Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in de acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.