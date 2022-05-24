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27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!

İzmir merkezli 26 ilde 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!
Ekleme: 24.05.2022 - 09:00 Güncelleme: 24.05.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!
Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Örgünüt Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı.

29'u muvazzaf 37 asker, toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!

26 ilde eş zamanlı operasyon
Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!

Çok sayıda şüpheli gözaltında
Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay , 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!

2019'dan beri 27 ayrı operasyonda 646 kişi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 26 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 835 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 646'sının tutuklandığı, 597 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle bugün de dahil olmak üzere toplamda 27 operasyon yapıldığı öğrenildi.
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