CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında düzenlenen operasyonu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.Eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül.Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın da arasında bulunduğu 18 kişi şüpheli olarak yer aldı.4 AY ADIM ADIM İZLENDİLER 21 AYRI SUÇA KARIŞTILARİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı.Soruşturma 2018 yılında savcılığa belediye içerisinden yapılan bir ihbarla başladı. Şüpheliler, 23 Ocak 2018'den 5 Mayıs 2018'e kadar fiziki ve teknik takiple adım adım izlendi.İddialara göre, Maltepe Belediyesi'nde görevli Nazım Ender Arslan, Seval Arslan, Ömer Yalçınkaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, o dönem yardımcıları olan Haydar Battal, Melih Morsünbül ve özel kalem müdürü Fehmi Usta imar usulsüzlüğünde bulundu.Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin 21 ayrı suç eylemine bulaştıklarına ilişkin bulgular elde edildi.GÜNLÜK KAZANÇLARI 150 BİN LİRAİmar usulsüzlüğü için dile getirilen miktar ise dudak uçuklattı. Bu ekibin tüm imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları ortaya çıktı.Bu işi o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal organize etti.RÜŞVET LİSTESİNİ SEKRETERİNE TUTTURDUHaydar Battal'ın sekreteri tarafından liste tutulduğu, Maltepe'de kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu ve belediye başkanı Ali Kılıç tarafından usulsüz işletme ruhsatı verildiği iddialar arasında yer alıyor.Gözaltına alınan şüphelilerin 4'ünün zabıta, 4'ünün ise memur olduğu öne sürüldü.