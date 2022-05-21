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Bakan Kirişci, Buse Naz Çakıroğlu'nun annesini arayarak tebrik etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi Duygu Duygu Çakıroğlu'nu arayarak tebrik etti.

Ekleme: 21.05.2022 - 00:45 Güncelleme: 21.05.2022 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci, Buse Naz Çakıroğlu'nun annesini arayarak tebrik etti
Bakan Kirişci, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu'nun İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan annesi Duygu Çakıroğlu'nu tebrik etti. Bakan Kirişci, anne Çakıroğlu ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından paylaşarak, 'İstanbul İl Müdürlüğümüzde görevli mesai arkadaşımız Duygu Çakıroğlu'nun kızı, evladımız Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonluğu ile bizleri gururlandırdı. Gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum' notunu ekledi.
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