Uyuşturucu için böbreğini sattı! Pes dedirtti!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Çankaya İlçesi Çayyolu mahallesinde 3 katlı bir villada esrar yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin villalaya düzenlediği operasyonda 470 adet kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint Keneviri Bitkisi' ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirirken M.Y, İ.A ve M.A.Y isimli uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı.Narkotik ekiplerinin soruşturmasında M.Y. isimli uyuşturucu tacirinin Almanya'da kenevir yetiştiriciliği öğrendiği ve maliyeti fazla olmasından dolayı İran'a gidip böbreğini sattığı ortaya çıktı.Türkiye'ye kesin dönüş yapan ve böbreğini satarak para tedarik eden M.Y. ilk işi villa kiralamak oldu.M.Y. yanına bir inşaat işçisi ve elektrikçi alarak villanın her noktasında kök kenevir yetiştirmek için özel olarak düzenek hazırladıkları tespit edildi. Şüpheliler M.Y, İ.A ve M.A.Y hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçlarından işlem yapıldı.