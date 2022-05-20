CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...

İzmir Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yollardaki çukurlar vatandaşı çileden çıkardı. Engelli çocuğu olan vatandaş ise engelliaracıyla yoldan geçebilmek için çukurları halı ile kapattı...

İzmir Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yollardaki çukurlar vatandaşı çileden çıkardı. İzmir Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde engelli çocuğu olan bir vatandaş çocuğunun engelli aracıyla sokaktan geçebilmesi için belediyenin kapatmadığı çukurların üzerine halı döşedi.▪️Mahalle sakinleri çektikleri video ile duruma isyan etti.