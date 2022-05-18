Şişli Belediyesi bildiğimiz gibi! Çöp kokusundan geçilmiyor

İstanbul'un Şişli ilçesinde bazı bölgelerde günlerdir toplanmayan çöpler yığın oluşturdu, vatandaşlar isyan etti. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.