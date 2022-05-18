Şişli Belediyesi bildiğimiz gibi! Çöp kokusundan geçilmiyor
İstanbul'un Şişli ilçesinde bazı bölgelerde günlerdir toplanmayan çöpler yığın oluşturdu, vatandaşlar isyan etti. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bazı mahallelerinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Günlerdir toplanmayan çöpler konteynerlerden, yollara taşarak yığın haline geldi. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.
Şişli'de toplanmayan çöplerin oluşturduğu kötü görüntü ve ortaya çıkardığı koku, semt sakinlerinin isyan etmesine yol açtı.