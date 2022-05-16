Pusu kurup yanlış kişiyi öldürmüşlerdi! Kanlı infazda FETÖ izi ortaya çıktı!

İstanbul'da Eminönü Tahtakale'de 31 Mart günü pusu kurarak aralarında husumetli olduğu kişileri öldürmek isteyen bir grup olayla ilgisi olmayan bir vatandaşı yanlışlıkla öldürdü. Olay,2 Nisan'da Eminönü Tahtakale'de meydana geldi. İddialara göre, Tahtakale'de ticaretle uğraşan Mecnun Avuoğlu ile iki eski polis arasında husumet vardı.Daha önce haraç kesme konusundan açılan davaları devam ediyordu. Davayı çekmemekte ısrarcı olan Avuoğlu'nun ailesine ve kendisine birçok kez silahlı saldırı düzenlendi. Son olarak 2 Nisan günü çalıştığı iş hanına girmek isteyen Avuoğlu, tanımadığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.PUSU KURUP YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLERMermilerden kaçmayı başaran Avuoğlu, hanın içine girdi. O sırada iş hanından çıkan 25 yaşındaki M.A. mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı. Bu sırada yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin sokak üzerinde beklerken bir anda tabancayla ateş açmaları görülüyor. Şüpheliler kaçarken bir el daha ateş açıyor. Açılan ateş sonucu M.A. vuruluyor.FETÖ'DEN İHRAÇ POLİS MALLARA EL KOYDURDUEmniyette ifadesi alınan mağdur Mecnun Avuoğlu, saldırının temel sebebinin 2016 öncesine dayandığını söyleyerek şu şekilde konuştu, 'Ben Çin'de yaşıyorum. Oradan Türkiye'ye mal gönderiyorum. Benim oradan gönderdiğim mallara daha önce FETÖ'den ihraç olan ve hakkında dava açılan Muzaffer İpek'in operasyonuyla el konuldu. Gümrükten geçiyor mal. Her şeyi ödenmiş. Resmi herşey. Faturası ödenmiş. Bu adamlar el koyuyordu. Malların geri iadesi için bizden rüşvet istiyordu. Kaçakçılık şubede çalışan Yüksel Hınıslı vardı. Muzaffer İpek ve Mehmet İpek'le hareket ediyor. O adam mala el koyuyor, ondan sonrada bizden para istiyordu. Biz de o parayı mecbur kabul ediyoruz. İşlerimiz aksamasın diye parayı veriyoruz'60 BİN NAKİT 100 BİN LİRA SENETLE MALLARI İADE ETTİLERMalları 60 bin lira elden verip 100 bin lirada senet imzalayarak geri aldıklarını söyleyen Mecnun Avuoğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Muzaffer İpek'in FETÖ'den ihraç edilmesiyle yargıya başvurarak mağdur edildikleri için şikayetçi olduklarını ve bir çok dava açıldığını anlattı. Muzaffer İpek'in ailesinin davaların ardından kendilerine husumet beslediğini söyleyen iş insanı 2016 yılından sonra sürekli tehdit ve saldırya uğradıklarını belirtti.2 KİŞİ TUTUKLANDISon olarak Eminönü'nde pusu kurularak Mecnun Avuoğlu'nu infaz etmeye gelen kişiler 'Muzaffer İpek'in selamı var' diyerek tetiğe bastılar ancak yanlış kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tetiği çektiği belirlenen Özhan G. ve Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 eski polis memurunun da arasında bulunduğu 4 şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.