Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte ortalama rakamlar

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar kurbanlıklar ile ilgili sorulara cevap aramaya başladı. Arama motorlarında en çok arananlar; kurbanlık fiyatları, Kurban hisseleri, kurban seçilirken dikkart edilmesi gerekenler, kurban pazarları ne zaman kurulacak gibi sorular oldu. İşte Kurban Bayramı ve kurbanlıklarla ilgili tüm merak edilenler...Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac görevini yerini getirme vakti.2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz CumaKurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz CumartesiKurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz PazarKurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz PazartesiKurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz SalıKurban nasıl seçilir?Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, “Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir” dedi.Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, kurban edilecek hayvanın tamamıyla sağlıklı olması gerektiğini belirten Yıldız, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemeyeceğini aktardı.Yıldız, “Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban bayramında vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise 'Veteriner Sağlık Raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir.Kurbanlık hayvan seçiminde serbest veteriner hekimlerden gerekli olan desteği her zaman alabilirsiniz. Öncelikle kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir. Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel değil. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez” dedi.Hangi hayvanlardan kurban olur?Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalı?Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli.Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.Civil, 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu.Kurban Pazarları ne zaman kurulacak?Kurban pazarları genellikle Kurban Bayramı'ndan bir ay önce kurulmaya başlıyor. Ancak2022 yılı henüz net bir tarih açıklanmadı.Kurbanlık hayvanların yaş sınırı ne?Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir.Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez.Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz mi?Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değil. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur.Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir.Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, 'Dahâyâ', 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.Kurbana kaç kişi ortak olabilir?Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. 