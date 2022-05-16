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Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı

Sömürgeye karşı gözünü açan Mali'nin ardından Çad halkı da Fransa'ya kapı göstermeye başladı.

Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı
Ekleme: 16.05.2022 - 10:13 Güncelleme: 16.05.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı
Batı Afrika ülkesi olan Mali, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçti.

Yapılan savunma anlaşmaları iptal edilirken, Paris yönetimi Afrika'da etkisini yitirmeye başladı.

Bunun üzerine Mali halkı protesto için sokaklara indi.

Bir araya gelen binlerce gösterici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un posterlerini yaktı.

Çad da ayaklandı
Mali'nin ardından Orta Afrika ülkesi Çad'da da hareketlenme görüldü.

'Fransa defol'
Ellerindeki pankartlarla 'Fransa'ya hayır, Fransa defol' sloganları atan Çadlılar Fransız şirketlerini hedef alırken; Fransız Konsolosluğu önünde toplanan bir grup ise askerler için yapılan anıtı yıktı. Halk daha sonra anıtın üzerine çıkarak sevinç gösterileri düzenledi.

Akaryakıt istayonlarına saldırı
Ayrıca Fransa bayrakları ateşe verildi ve Fransa'ya ait akaryakıt istasyonları da hedef alındı.

Türkiye'nin Afrika'da etkisi
Öte yandan Türkiye'nin, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba filizlerini veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylardaki ülke ziyaretleri, ikili ilişkilerde ilerlemeye sebep oldu.

Diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, kıta genelinde 43 büyükelçilik açtı. Önümüzdeki dönemlerde de bu sayının 50'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

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Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı
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