Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!

Türkiye'de ilk kovit vakasının görülmesi ile birlikte arka arkaya kısıtlama kararları alınmaya başladı. Cezaevlerinde kalanların salgından olumsuz etkilenmemesi de bazı önlemler alındı. Çıkartılan bir yasa ile açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar üç aylık ev iznine gönderildi. Salgın devam ettiği için yapılan yasal düzenlemeler ile ev izinleri uzatıldı. Son uzatmanın tarihi ise 31 Mayıs 2022 tarihinde dolacak. Bir karar alınmazsa mahkumlar cezaevlerine geri dönecek.80 BİN MAHKUM YARARLANIYORHalen uygulamadan 80 bin civarında mahkum yararlanıyor. 12 kez uzatıldı kez uzatılan kovit izninden yararlanan mahkum sayısı ise 200 bini buluyor.CEZAEVLERİNDE KORONAVİRÜS İZNİNİN UZATILMASI AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDEBu sürenin tekrar uzatılması, Kabine, AK Parti genel merkez ve grupta gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki genel eğilimin iznin uzatılmaması ve mahkumların cezalarının kalan süresini çekmek için cezaevlerine dönmeleri yönünde olduğu bildirildi.Konu AK Parti grubunda ve genel merkezde de ele alındı. Partideki görüşler ise iznin bir kez daha uzatılması yönünde. Bunun gerekçesi ise 'Bu konuda toplumsal bir talep oluştu. Herkes sürenin uzatılmasını bekliyor. Cezaevleri zaten dolu. Bu kişiler dönerde daha da kalabalık hale gelecek. Ayrıca iki yıla yakın süredir dışarıdalar. İş buldular ya da iş kurdular. Onlar ne olacak' olarak sıralanıyor.ERDOĞAN KARAR VERECEKAK Parti, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek. Yapılacak değerlendirmelerden sonra son kararı Erdoğan verecek. Konunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.