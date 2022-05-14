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Yavuz göreve hazır: Terör inlerini dakikada altı kez vuracak

MKE, araç üstünde taşınabilen obüs projesinde başarıya ulaştı. Göreve hazır hale getirilen Yavuz obüsü, atış sistemindeki yetenekleriyle göz dolduruyor.

Ekleme: 14.05.2022 - 14:46 Güncelleme: 14.05.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), 6x6 araç üstüne monteli obüs Yavuz'u göreve hazır hale getirdi.

MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.

Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor.

MENZİLİ DAHA DA ARTACAK

Silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkacak.

Yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un, ihracatı da gündemde.
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