Kandil'den gelip vaaz verdiler! İBB'de işe alınan PKK'lılar yargılanıyor!

18 Mart'ta yapılan bir önceki duruşmasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlenmişti.İBB'DE İŞE ALDILARMahkeme heyeti, daha sonra Saltık ve Taşkın hakkında da soruşturma yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu. Taşkın ve Saltık DİAYDER üyesi bazı sanıklara İBB'de kadro verilmesinden sorumlu tutuluyor.KANDİLDEN GELİP VAAZ VERDİLER23 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK tarafından 2008 yılında kurulan DİAYDER'in amacının, Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. İddianamede, sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerinin kendi mescitlerinde vaazlar verdikleri, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı anlatılıyor. Derneğin, 'Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin' çağrısıyla bildiri yayınlandığı da iddianamede vurgulanıyor.ELEBAŞININ TALİMATISoruşturma dosyasına göre, 1978 yılında Marksist, Leninist ve Maoist bir ideolojiye sahip olarak kurulan PKK, büyük ölçüde dindar ve muhafazakâr toplum yapısına sahip olan Türkiye'de etkinliğini artırmak için bir süre sonra İslamiyet'e yönelik görüşlerini yumuşatmaya başladı.2007 yılındaki KCK yapılanmayla örgüt din açılımı da yaptı. KCK sözleşmesinde karar verilen Din limleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER), 2008 yılında elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kuruldu. Dernek, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde taban bulduğu bölgelerde dini kullanarak terör örgütünün propagandasını yaptı.