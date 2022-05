Fazıl Say'dan babasına pianolu veda!

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.Acı haberi oğlu duyurdu, “Üzüntüm sonsuz.” dedi.Fazıl Say, “Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisiydi, son anına kadar.” diye yazdı.4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Say için bugün Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde tören düzenlendi.Törene, oğul Fazıl Say’ın konuşması ve babası adına yaptığı beste damga vurdu.“O herkesin Ahmet ağabeyiydi. Edebiyatçıların ve Türkiye’deki tüm müzikçilerin Ahmet ağabeyiydi.” diyerek sözlerine başlayan Say, şöyle devam etti:“Ne kadar büyük bir onur benim için… Ahmet Say gibi üretken bir sanatçının ailesi olmak bizim için onur. Onun eserlerine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Eserleri açmayı planladığımız Say Vakfı’ndan tüm dünyaya sergilemek için adımlar atacağımızı düşünüyoruz.”Babası ile yaşadığı anılardan kesitler de paylaşan Say, “12 Eylül günü eve jandarmalar gelmişti. Babam o gün evdeki tüm sol kitapları duvar piyanosunun içine koymuştu. Evi parkelerine kadar aradılar. Sonra piyanoya baktılar, ‘bu ne’ dediler. Babam ‘bu bir müzik enstrümanı, piyano’ dedi. Jandarmalar ‘ne çalıyor’ deyince babam ‘oğlum’ çalıyor dedi. Ondan sonra ‘oğlunuz bize bir mastika çalsın’ dediler. Ben de çaldım. Babamla anılarım çok fazla.” dedi.Fazıl Say, “Ahmet Say’ı anlata anlata bitiremeyiz. Onun oğlu olduğum için onurlu ve gururluyum. 80’lerde Ahmet Say’ın oğluydum, şimdi gazetelerde ‘Fazıl Say’ın babası öldü’ yazıyor. Bunlar bizim için önemli değil, biz bir bütünüz. Bestemin adı ‘Babam Ahmet Say’ … Bunu ilk kez dinleyeceksiniz.” diyerek piyanonun başına geçti.Babasının tabutu karşısında duygulandığı gözlenen Say, eserini icra etti.1935 yılında İstanbul Kadıköy'de doğan Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı.İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Say, 1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. 1950'de konservatuvarı terk etti.1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya'ya gitti.Türkiye'ye döndüğünde Bingöl'de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı.Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi.1967'de Türk Solu dergisinin yazı işleri müdürü olan Say, 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı.Hapisten çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı.1980'den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, "Kamil'in Atı" adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması'nı, 1974 yılında Yeni Adımlar Dergisi'nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması Birincilik ödülü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı Ödülü"nü kazandı."Kocakurt" adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.