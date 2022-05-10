Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün Türkiye'ye geliyor! Ankara'da Başkan Erdoğan'a resmi ziyaret .

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Başkan Erdoğan ile bir görüşme yapacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin de değerlendirmeler yapılacak. İşte detaylar....

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ve Başkan Erdoğan ile görüşme yapacağı açıklandı.GEÇTİĞİMİZ AY AÇIKLANMIŞTIKazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelecek ay Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı bildirildi.10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ GÖRÜŞÜLECEKÖncelikli başlık ekonomi olacak. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.Turizm, enerji, sağlık ve savunma sanayii gibi konularda iş birliği alanları üzerinde durulacak.Bölgesel gelişmeler başlığında Türk Devletleri Teşkilatı çatısında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.UKRAYNA'DAKİ SON DURUM DA GÜNDEMDERusya ile Ukrayna arasındaki savaş da görüşmede diğer bir başlık olacak. Erdoğan, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için yürüttüğü çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.