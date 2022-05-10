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Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve Nagehan Alçı, Akif Beki, Ertuğrul Özkök gibi yazarları yanında götürmesine İmamoğlu'nu destekleyen sanatçılardan tepki gelmişti. İmamoğlu'nun bu tepkilere ise yanıtı oldukça ilginçti. Herkes İmamoğlu'ndan geri adım atmasını beklerken İmamoğlu: Vız gelir tırıs gider. Hiç umrumda değil" diyerek karşılık verdi. Her koşulda İmamoğlu'nu destekleyen ünlü sanatçılar ise bu yanıtı sonrası İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi. Bazı isimler vatandaşlardan özür diledi.

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...
Ekleme: 10.05.2022 - 15:42 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...
İşte Ekrem İmamoğlu'nu silen ünlü isimler;

ŞAHAN GÖKBAKAR

'Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil' e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

FAZIL SAY

'10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.

Ve onunla poz vermiş biri.

O da o uzaklara gitti.

Şimdi ne olacak?'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

'İMAMOĞLU BENİ MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRDÜ'

Bu defa destek vermemeye hatta büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı ve sizlere de Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak bende hesap verme ihtiyacı oluştu. Kusura bakmasın ama mağdur duruma düşürdü beni de. Dolayısıyla toplumdan af diliyorum.

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

ALİ KOÇ

'Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

GÖKHAN ÖZOĞUZ

'İşte demek siyaset böyle birşey!

Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır.

Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

NİLGÜN BELGÜN

'Vız ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk.'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

AYLİN ASLIM

'Hata yapmış olabiliriz demek varken böyle bir açıklama yapılıyor. Umurunuzda değiliz öyle mi?'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

HALUK LEVENT

'Rezalet.'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

HAYKO CEPKİN

'Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Alınan ahlar zor onarılır.'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

ÖYKÜ SERTER

'Keyfiniz yerindeymiş, daim olsun İmamoğlu. Bu sizin geziniz, bizimki başka…'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

MEHMET DEMİRKOL

'Ne vız gelir ne tırıs gider...'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

CÜNEYT ÖZDEMİR

'vız gelir tırıs gider'... 'akıllı ol'...

Olmadı.
Yakışmadı.

Zaten itiraz edilen bu dildi. Bu yüzden pek çok kişi inandı oy verdi. Hatta verecekti...
Kimse bu kibirli dili kabul etmez!

Acilen bir düzeltme yapılmazsa geri dönülmez bir siyasi felakete doğru gidiliyor...

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

CAN ATAKLI

'BALON PATLADI'

Karadeniz turu ve sonrasında gelişen süreci eleştiren Ataklı, İmamoğlu balonunun patladığını belirtti. Ataklı şu ifadeleri kullandı:

Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok.

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

ATİLLA TAŞ

'Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum! O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

NEVŞİN MENGÜ

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hataları tek tek sıralayan Nevşin Mengü, sadece ocak ayından itibaren yaptığı hataları sıraladı.

- İstanbul'da kar yağarken İngiltere Büyükelçisi ile yemek yemesi.

- Su fiyatlarını düşüreceğim dedi, zam yaptı.

- Öğrenci akbillerine indirim dedi, zam yaptı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tartışmaya girdi. İstanbul'un sorunları varken Karadeniz turuna çıktı.

- Karadeniz turunda yanına Nagehan Alçı'yı aldı.

- Gazeteciler arasında ayrımcılık olduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...

REHA MUHTAR

'Benim 3 Yaşında Masum Çocuklarım 7 Yaşına Kadar Karşınıza Oturttuğunuz Bu HANIMEFENDİ ve KOCASININ KUMPASIYLA BABALARININ HAPSE GİRMEMESİ İÇİN ALLAH'a SIĞINDILAR. Hangi GAZETECİLİKTEN Bahsediyorsunuz EKREM BEY?'

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! İşte İmamoğlu'nu silen ünlüler...
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