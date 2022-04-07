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Yatarken Okunacak Dualar Neler? Gece Yatmadan Önce Hangi Dualar Edilmeli?

Gece yatmadan önce okunacak dualar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gece yatmadan önce hangi dualar edilmeli sorusu yer aldı. Peki, gece yatmadan önce hangi dualar edilmeli? Yatarken okunacak dualar nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.04.2022 - 16:24 Güncelleme: 7.04.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Yatarken Okunacak Dualar Neler? Gece Yatmadan Önce Hangi Dualar Edilmeli?
Gece yatmadan önce dua etmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gece yatmadan önce okunacak dualar nelerdir ve gece yatmadan hangi dualar okunur soruları yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından yatmadan önce okunması için tavsiye edilen dualar oldukça merak edildi. Gece yatmadan önce okunacak dualar ve sureler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Yatarken Okunacak Dualar Neler? Gece Yatmadan Önce Hangi Dualar Edilmeli?

Yatarken Okunacak Dualar Nelerdir?


Yatarken okunacak dualar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yatarken okunacak dualar nelerdir sorusu yer alıyor. Gece yatmadan önce huzurlu bir uyku uyumak için dua etmek isteyenler araştırmalara başladı. İşte gece yatmadan önce okunacak dualar;

-Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte.
- Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım. ''Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75)
- Bismike rabbi vedağtü cenbi ve bike erfauhü, fein emsekte nefsi ferhamhe, ve in ersaltehe fehfezhe, bima tehfazu bihi ibadekessalihin. ‘Buhari 11/126,
- Senin ismin ile Rabbim’in yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin meşietinle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru.’

Yatarken Okunacak Dualar Neler? Gece Yatmadan Önce Hangi Dualar Edilmeli?

- Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).
"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285 Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara 285 ve 286 ayetleri."

Gece yamadan önce okunacak dualar ve gece yatmadan önce hangi dualar edilmeli sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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