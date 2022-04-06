  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!

Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." dedi. Stoltenberg "Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" şeklinde konuştu. Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'yı destekleyeceğini belirtirken, çatışmanın uzun sürebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de açıkladı.

Ekleme: 6.04.2022 - 16:44 Güncelleme: 6.04.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
NATO Genel Sekreteri StoltenbergBrüksel'deki dışişleri bakanları zirvesi öncesi basına konuştu.

Stoltenberg "Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme ve uluslararası düzeni yeniden yazma hırsını değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" dedi.

Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek Rusya'ya yönelik yaptırımların sürmesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg ayrıca çatışmanın uzun sürebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olmamız gerektiğini de belirtti.

NATO UKRAYNA GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak. İki gün sürecek toplantı, TSİ 19.00 civarında NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında başlayacak.

Toplantının açılışını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak açıklamalarıyla yapacak.

Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumlar yarın da devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
PKK'nın orman yangını çıkarma talimatını itiraf etti: 10 bin liraya doğa katliamı! 'Otobana çıkın yaka yaka gidin'
Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi
İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı bugün tornistan yaptı
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
FETÖ'nün 'kapalı girdap' sistemi deşifre oldu! 'Elit kadronun' faydalandığı Paralel Vergi Sistemi bile kurmuşlar
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı