NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!

Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." dedi. Stoltenberg "Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" şeklinde konuştu. Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'yı destekleyeceğini belirtirken, çatışmanın uzun sürebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de açıkladı.

NATO Genel Sekreteri StoltenbergBrüksel'deki dışişleri bakanları zirvesi öncesi basına konuştu.Stoltenberg "Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme ve uluslararası düzeni yeniden yazma hırsını değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" dedi.Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek Rusya'ya yönelik yaptırımların sürmesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Stoltenberg ayrıca çatışmanın uzun sürebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olmamız gerektiğini de belirtti.NATO UKRAYNA GÜNDEMİYLE TOPLANIYORNATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak. İki gün sürecek toplantı, TSİ 19.00 civarında NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında başlayacak.Toplantının açılışını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak açıklamalarıyla yapacak.Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumlar yarın da devam edecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.