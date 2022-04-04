Taner Ölmez Kimdir? Taner Ölmez Kaç Yaşında?
Taner Ölmez birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Taner Ölmez kimdir sorusu yer aldı. Peki, Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında? Taner Ölmez filmleri neler? İşte merak edilenler...
Taner Ölmez’in baba olduğu anlarda paylaşılan fotoğraflar birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Taner Ölmez kimdir ve Taner Ölmez kaç yaşında soruları yer alıyor. Başarılı oyuncunun yer aldığı projeler de oldukça merak edildi. Taner Ölmez kimdir ve Taner ölmez dizileri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Taner Ölmez Kimdir?
Taner Ölmez birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Taner Ölmez kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Taner Ölmez 1986 yılında Tunceli’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra birçok dizide ve reklam filminde yer aldı. İlk çıkışını ise Kayıp Şehir dizisiyle yakalamıştır. İlk sinema filmi ise 2012 yılında Uzun Hikaye isimli filmle olmuştur. Medcezir dizisi ve ardından Mucize Doktor dizisiyle Türk halkının hafızalarına kazınmıştır. Taner Ölmez 2021 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Bu evlilikten 1 kız çocukları olmuştur. Taner Ölmez dizi ve filmleri şu şekilde
Filmografisi
Televizyon
2009 Kül ve Ateş
Hayati Yardımcı oyuncu Star TV
2009-2010 Kapalıçarşı
Gıyabettin Yardımcı oyuncu atv
2011 İstanbul’un Altınları
Mustafa Yardımcı oyuncu atv
2012 Çıplak Gerçek
Deniz Yardımcı oyuncu Star TV
2012-2013 Kayıp Şehir
Sadık Başrol oyuncusu Kanal D
2013 Tatar Ramazan
Çoban Ahmet Konuk oyuncu atv
2013-2015 Medcezir
Mert Asım Serez Başrol oyuncusu Star TV
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
II. Osman
Yardımcı oyuncu FOX
2017 Yüz Yüze
Aleko Başrol oyuncusu Show TV
2019-2021 Mucize Doktor
Ali Vefa Başrol oyuncusu FOX
2019 Kadın
Konuk oyuncu
İnternet
2018 Dudullu Postası
Tayfur Başrol oyuncusu BluTV
2019 İçten Sesler Korosu
Ayaz Başrol oyuncusu YouTube
2020 Hakan: Muhafız
Burak Başrol oyuncusu Netflix
2022 Alef
Çınar Başrol oyuncusu BluTV
Sinema
2012 Uzun Hikâye
Celal Yardımcı oyuncu
2017 Kırık Kalpler Bankası
Osman Başrol oyuncusu
2018 Müslüm
Ahmet Akbaş Yardımcı oyuncu
2018 Zor Yol
Otostopçu Başrol oyuncusu,
(Kısa film)
Tiyatro
2010 Çatı
2011 Aut
Boza İkincikat
2014 Katil Joe
Chris Smith Tiyatro.iN
2017 Semaver ve Kumpanya
Ali Semaver Kumpanya
Ödülleri ve adaylıkları
2014 18. Afife Tiyatro Ödülleri
Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu Katil Joe Kazandı
2019 7. Elle Style Ödülleri Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu Mucize Doktor
Kazandı
2020 8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri Yılın En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncusu Mucize Doktor
Kazandı
Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kazandı
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Erkek Oyuncu Kazandı
Premios PRODU (Latin Amerika) Yabancı Dilde En İyi Aktör Kazandı
6. Altın 61 Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Kazandı
6. Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık
7. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık
Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık
2021 Sinemaport Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Mucize Doktor
Kazandı
IEEE ODTÜ Sosyal Medya Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kazandı
3. Kristal Geyik Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Kazandı
9. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri En İyi TV Erkek Oyuncu Adaylık