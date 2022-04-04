Taner Ölmez Kimdir? Taner Ölmez Kaç Yaşında?

Taner Ölmez Kimdir?

Taner Ölmez’in baba olduğu anlarda paylaşılan fotoğraflar birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Başarılı oyuncunun yer aldığı projeler de oldukça merak edildi.veçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Taner Ölmez birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenlersorusuna cevap aramaya başladı. Taner Ölmez 1986 yılında Tunceli’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra birçok dizide ve reklam filminde yer aldı. İlk çıkışını ise Kayıp Şehir dizisiyle yakalamıştır. İlk sinema filmi ise 2012 yılında Uzun Hikaye isimli filmle olmuştur. Medcezir dizisi ve ardından Mucize Doktor dizisiyle Türk halkının hafızalarına kazınmıştır. Taner Ölmez 2021 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Bu evlilikten 1 kız çocukları olmuştur. Taner Ölmez dizi ve filmleri şu şekilde2009 Kül ve AteşHayati Yardımcı oyuncu Star TV2009-2010 KapalıçarşıGıyabettin Yardımcı oyuncu atv2011 İstanbul’un AltınlarıMustafa Yardımcı oyuncu atv2012 Çıplak GerçekDeniz Yardımcı oyuncu Star TV2012-2013 Kayıp ŞehirSadık Başrol oyuncusu Kanal D2013 Tatar RamazanÇoban Ahmet Konuk oyuncu atv2013-2015 MedcezirMert Asım Serez Başrol oyuncusu Star TV2016 Muhteşem Yüzyıl KösemII. OsmanYardımcı oyuncu FOX2017 Yüz YüzeAleko Başrol oyuncusu Show TV2019-2021 Mucize DoktorAli Vefa Başrol oyuncusu FOX2019 KadınKonuk oyuncu2018 Dudullu PostasıTayfur Başrol oyuncusu BluTV2019 İçten Sesler KorosuAyaz Başrol oyuncusu YouTube2020 Hakan: MuhafızBurak Başrol oyuncusu Netflix2022 AlefÇınar Başrol oyuncusu BluTV2012 Uzun HikâyeCelal Yardımcı oyuncu2017 Kırık Kalpler BankasıOsman Başrol oyuncusu2018 MüslümAhmet Akbaş Yardımcı oyuncu2018 Zor YolOtostopçu Başrol oyuncusu,(Kısa film)Tiyatro2010 Çatı2011 AutBoza İkincikat2014 Katil JoeChris Smith Tiyatro.iN2017 Semaver ve KumpanyaAli Semaver Kumpanya2014 18. Afife Tiyatro ÖdülleriYılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu Katil Joe Kazandı2019 7. Elle Style Ödülleri Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu Mucize DoktorKazandı2020 8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri Yılın En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncusu Mucize DoktorKazandıYeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kazandı46. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Erkek Oyuncu KazandıPremios PRODU (Latin Amerika) Yabancı Dilde En İyi Aktör Kazandı6. Altın 61 Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Kazandı6. Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık7. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yılın Erkek Dizi Oyuncusu AdaylıkUluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Adaylık2021 Sinemaport Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Mucize DoktorKazandıIEEE ODTÜ Sosyal Medya Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kazandı3. Kristal Geyik Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Kazandı9. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri En İyi TV Erkek Oyuncu Adaylık