Apple resmen başlattı! iPhone tamirinde yeni dönem

Apple, kendi iPhone'unuzu kendinizin tamir etmesine imkan sağlayacak 'Self Service Repair' (Self Servis Onarım) adını taşıyan yeni programını geçtiğimiz yılın sonlarında duyurmuştu. Apple'ın bu sayede kullanıcıların kendi iPhone'larını tamir etmeleri için orijinal yedek parça ve araçlar satacağı ifade edilmişti. Programın başlangıçta ABD'de başlatılacağı ve gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacağı söylenmişti. Şimdi Apple'dan beklenen duyuru yapıldı.Apple, iPhone 12 , iPhone 13 ve üçüncü nesil iPhone SE kullanıcılarının evlerinde belirli onarımları yapmalarına izin verecek olan ve geçen yılın sonlarında duyurduğu onarım programını Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığını duyurdu.Apple, orijinal onarım kılavuzlarının, Apple parçalarının ve araçlarının Self Servis Onarım Mağazasında (Self Service Repair Online Store) bulunacağını söylüyor. Mağazada müşteriler 200'ün üzerinde ayrı parça ve araca erişebilecek. İlk başta, mağaza yalnızca iPhone 12 ve iPhone 1 serileri ve üçüncü nesil iPhone SE için parçalar içerecek.Apple, bu yıl içinde M serisi çipli Mac'ler için araçlar, kılavuzlar ve parçalarla mağazayı genişletmeyi planladığını da kaydetti.Müşterilerin program kapsamında bir onarım gerçekleştirmek için öncelikle onarmak istediği ürüne ilişkin onarım kılavuzunu incelemeleri gerekecek. Ardından, onarım mağazasından gerekli parçaları ve araçları sipariş edebilecek ve onarıma başlayabilecekler. Apple'a göre mağazada sunulan tüm alet ve parçalar kapsamlı testlerden geçmiş durumda.Apple, onarım yapmak isteyenlere kiralık araç kiti de sunacak.Apple'ın onarım programı bu yıl içinde Avrupa'dan başlayarak diğer ülkelere de yayılacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmadığı henüz belirsiz.