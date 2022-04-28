  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apple resmen başlattı! iPhone tamirinde yeni dönem

Apple, iPhone'ların evde onarılmasına izin verecek olan Self Service Repair programını ABD'de resmen başlattığını duyurdu. Böylece ABD'deki iPhone 12, iPhone 13 ve üçüncü nesil iPhone SE kullanıcıları, belirli onarımları artık servis yerine evlerinde de orijinal Apple parçaları ve araçları satın alarak yapabilecek.

Ekleme: 28.04.2022 - 10:08 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Apple resmen başlattı! iPhone tamirinde yeni dönemApple, kendi iPhone'unuzu kendinizin tamir etmesine imkan sağlayacak 'Self Service Repair' (Self Servis Onarım) adını taşıyan yeni programını geçtiğimiz yılın sonlarında duyurmuştu. Apple'ın bu sayede kullanıcıların kendi iPhone'larını tamir etmeleri için orijinal yedek parça ve araçlar satacağı ifade edilmişti. Programın başlangıçta ABD'de başlatılacağı ve gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacağı söylenmişti. Şimdi Apple'dan beklenen duyuru yapıldı.

ARTIK KENDİ iPHONE'LARINI KENDİLERİ ONARACAK
Apple, iPhone 12 , iPhone 13 ve üçüncü nesil iPhone SE kullanıcılarının evlerinde belirli onarımları yapmalarına izin verecek olan ve geçen yılın sonlarında duyurduğu onarım programını Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığını duyurdu.

Apple, orijinal onarım kılavuzlarının, Apple parçalarının ve araçlarının Self Servis Onarım Mağazasında (Self Service Repair Online Store) bulunacağını söylüyor. Mağazada müşteriler 200'ün üzerinde ayrı parça ve araca erişebilecek. İlk başta, mağaza yalnızca iPhone 12 ve iPhone 1 serileri ve üçüncü nesil iPhone SE için parçalar içerecek.

Apple, bu yıl içinde M serisi çipli Mac'ler için araçlar, kılavuzlar ve parçalarla mağazayı genişletmeyi planladığını da kaydetti.

KULLANICILAR iPHONE'LARINI NASIL TAMİR EDECEK?
Müşterilerin program kapsamında bir onarım gerçekleştirmek için öncelikle onarmak istediği ürüne ilişkin onarım kılavuzunu incelemeleri gerekecek. Ardından, onarım mağazasından gerekli parçaları ve araçları sipariş edebilecek ve onarıma başlayabilecekler. Apple'a göre mağazada sunulan tüm alet ve parçalar kapsamlı testlerden geçmiş durumda.

Apple, onarım yapmak isteyenlere kiralık araç kiti de sunacak.

Apple'ın onarım programı bu yıl içinde Avrupa'dan başlayarak diğer ülkelere de yayılacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmadığı henüz belirsiz.
İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
CHP eski Milletvekili Sapan: Kaset kumpasının FETÖ işi olduğunu en başında söyledim
Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi
Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?