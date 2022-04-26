Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç vermesini bekliyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ukrayna ile görüşmeler video konferans yöntemiyle devam ediyor. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesini umuyorum.' dedi.LAVROV, GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜÖte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın diplomatik olarak sona ermesi için bastırdığı Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geldi. Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.BM İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLARGörüşmelerin, harap olmuş liman kenti Mariupol için insani yardım koridorlarına odaklanması da bekleniyordu. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Lavrov, Ukrayna'da insani müdahaleyi kolaylaştırmak için BM ve Kızıl Haç ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Görüşmeleri sırasında kendisinin ve Guterres'in genel olarak BM'nin geleceği ve potansiyel ortaklıklar hakkında konuştuklarını söyledi.'BÖYLE GİDERSE MÜZAKERELERDEN BİR SONUÇ ALAMAYACAĞIZ'Soruları yanıtlayan Lavrov, 'Rusya'nın kaybetmesini isteyenler var. Bu şekilde devam ederse müzakerelerden sonuç alamayacaklar. Kiev silahla doldurulmaya devam edilirse müzakerelerin sonuç vermesi düşük ihtimal. Ancak müzakereler yoluyla diplomatik çözümde kararlıyız' sözlerine yer verdi. Lavrov aynı zamanda ara buluculuk için kimin görevlendirileceğini söylemek için de erken olduğunu dile getirdi. Mariupol açıklamasında da bulunan Lavrov, barış görüşmelerinin henüz gündemde olmadığını söyledi.GUTERRES'TEN AÇIKLAMALARLavrov'dan sonra açıklama yapan Guterres, 'Rusya'nın Ukrayna'daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor' sözlerine yer verdi.