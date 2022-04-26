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Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bekçilerin şüphelendikleri kişinin üzerinden çıkan kolyedeki detay dehşete düşürdü. El yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen kolye suikast silahı çıkarken şahıs, kolye görünümlü suikast silahının kendisine hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini söyledi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ekleme: 26.04.2022 - 00:24 Güncelleme: 26.04.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı
Olay, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçileri cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.

KOLYE GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST SİLAHI ÇIKTI! BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

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