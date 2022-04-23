Başkan Erdoğan öğrencilerle birlikte masa tenisi oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.Başkan Erdoğan İstanbul Maltepe'de bulunan KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu.Başkan Erdoğan iftar programı sonrası öğrencilerle birlikte masa tenisi oynadı.İşte o anlardan kareler…