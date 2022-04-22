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MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın sırtlarını yasladıklarını söyledikleri terör örgütü YPJ'ye MİT tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün eş başkanı SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi.

MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon
Ekleme: 22.04.2022 - 09:52 Güncelleme: 22.04.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon
Terör örgütü PKK ile mücadelesinde farklı bir boyuta ulaşan Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç sınırındaki Ayn el-Arab bölgesinde faaliyet yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü YPJ'ye yönelik operasyon düzenledi.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın 2015'te yaptığı bir konuşmada sırtlarını yasladıklarını söylediği YPJ'ye yönelik operasyonda, eş başkan hedefe alındı.

MİT'in SİHA destekli operasyonunda öldürüldü

YPJ/PKK Kobani Savunma Bürosu Eş Başkanı Ronahi Kobane kod adlı Ranya Henan iki korumasıyla yola çıktı.

Önceki gün öğle saatlerinde yola çıkan terörist grubu, MİT'in SİHA destekli gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

Akıllı mühimmat kullanıldı

Operasyon sırasında istihbarat birimlerinin sivil araçtaki kadın teröristlerin sivil yerleşim alanından uzaklaşmasının beklendiği kaydedildi.

Aracın köy ve mezraların bulunduğu bölgeden uzaklaşınca, ıssız bir noktada hareket halindeyken akıllı mühimmatla tam isabetle vurulduğu öğrenildi. Teröristlerin içinde olduğu araç hareket halindeyken vuruldu.

İki koruması da etkisiz hale getirildi

Hurda yığınına dönen araçta bulunan YPJ/PKK'nın sözde Savunma Bürosu Eş Başkanı Ranya Henan ile korumaları Rodin Abdulkadir Mouhammad ve Cihan Nidal Ali öldürüldü.

Şehit verilen kalleş saldırının faili çıktı

Kadın teröristin 15 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekat bölgesinde Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı hain saldırının da faili olduğu belirlendi.

ABD'lilerle görüşme sağlıyordu

Kadın terörist Ranya Henan, ABD'li üst düzey generallerin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bu kişilerle görüşmeleri sağlayan isim olarak da biliniyordu.

Teröristlerin kimlikleri belli oldu

MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristlerin,  PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan olduğu belirlendi.

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MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon
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