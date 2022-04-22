MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon

Terör örgütü PKK ile mücadelesinde farklı bir boyuta ulaşan Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla güvenliğini sağlamaya devam ediyor.Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç sınırındaki Ayn el-Arab bölgesinde faaliyet yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü YPJ'ye yönelik operasyon düzenledi.HDP'li Figen Yüksekdağ'ın 2015'te yaptığı bir konuşmada sırtlarını yasladıklarını söylediği YPJ'ye yönelik operasyonda, eş başkan hedefe alındı.YPJ/PKK Kobani Savunma Bürosu Eş Başkanı Ronahi Kobane kod adlı Ranya Henan iki korumasıyla yola çıktı.Önceki gün öğle saatlerinde yola çıkan terörist grubu, MİT'in SİHA destekli gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.Operasyon sırasında istihbarat birimlerinin sivil araçtaki kadın teröristlerin sivil yerleşim alanından uzaklaşmasının beklendiği kaydedildi.Aracın köy ve mezraların bulunduğu bölgeden uzaklaşınca, ıssız bir noktada hareket halindeyken akıllı mühimmatla tam isabetle vurulduğu öğrenildi. Teröristlerin içinde olduğu araç hareket halindeyken vuruldu.Hurda yığınına dönen araçta bulunan YPJ/PKK'nın sözde Savunma Bürosu Eş Başkanı Ranya Henan ile korumaları Rodin Abdulkadir Mouhammad ve Cihan Nidal Ali öldürüldü.Kadın teröristin 15 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekat bölgesinde Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı hain saldırının da faili olduğu belirlendi.Kadın terörist Ranya Henan, ABD'li üst düzey generallerin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bu kişilerle görüşmeleri sağlayan isim olarak da biliniyordu.MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan olduğu belirlendi.